Di Caro sulla Gazzetta: "Ottima partita del Milan contro la Juve, squadra in crescita"

Andrea Di Caro, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la prestazione di ieri del Milan contro la Juventus: "Avendo ripetuto spesso che il Milan deve guardarsi le spalle invece di sognare, sarebbe incoerente oggi criticare la squadra per aver perso contro la Juve. Al contrario i rossoneri hanno disputato un'ottima gara: ordinata, attenta, offensiva, mostrando trame di gioco e personalità. E' arrivata la settima sconfitta in 12 partite, la terza su cinque con Pioli in panchina. ma ieri il Milan è piaciuto: la prossima sfida col Napoli racconterà se i miglioramenti avviati con la Lazio e proseguiti con la Juve porteranno anche quei punti necessari per togliersi dalle sabbie mobili di una classifica imbarazzante".