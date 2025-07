Di Francesco: "Camarda determinato, educatissimo. Può migliorare sotto tanti aspetti"

vedi letture

L'esperienza di Francesco Camarda al Lecce è iniziata molto bene. Nel primo test amichevole contro l'ASV Natz, i pugliesi hanno vinto con facilità per 11-0 e il gioiello in prestito dal Milan ha giocato il primo tempo segnando una tripletta. Solo calcio di luglio, contro una squadra certo non del livello, ma fisicamente e come volontà è già un ottimo inizio. Il classe 2008 potrà essere riscattato dai salentini e poi controriscattato dal club rossonero, che si augura che questa stagione possa farlo crescere ulteriormente.

Intanto il nuovo tecnico di Camarda, Eusebio Di Francesco, è stato intervistato questa mattina alla Gazzetta dello Sport e ha parlato proprio del suo giovanissimo attaccante: "È giovanissimo, ha una grande voglia e può migliorare sotto tanti aspetti: deve attaccare di più la porta, essere più preciso, non abbattersi se sbaglia. Ma lui è il primo a saperlo ed è venuto qui anche per questo. È un ragazzo determinato, educatissimo: per me sono valori fondamentali".