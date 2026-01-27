Di Fusco: "Il Milan ha una sola competizione a settimana e un portiere che lo sta salvando in ogni partita"

Raffaele Di Fusco, ex portiere, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: "Io non credo che oggi il Napoli possa competere per lo Scudetto, viste le condizioni. L’obiettivo deve essere un piazzamento tra le prime quattro. Guardiamo le concorrenti: la Roma si è rinforzata e ha trovato una punta che si è inserita bene, la Juventus è in piena forma con Spalletti che l’ha rimessa a posto, il Milan ha una sola competizione a settimana e un portiere che lo sta salvando in ogni partita, l’Inter sta benissimo ed è una squadra che segna tantissimo. In questo contesto, il Napoli deve pensare alla Champions.

È evidente che il livello offensivo del Napoli sia calato. Kvaratskhelia non è mai stato davvero sostituito ed è anche difficile farlo, perché parliamo di un giocatore straordinario. Poi, purtroppo, quest’anno sono venuti a mancare un po’ tutti là davanti e la situazione si è complicata. Con il rientro di Lukaku, quando sarà davvero in condizione, magari qualcosa in più si potrà fare. Però leggo che anche per Neres i tempi si stanno allungando e questo rende tutto più difficile. Speriamo che Giovane possa integrarsi il prima possibile, altrimenti bisognerà spostare McTominay più avanti, perché così com’è adesso non hai gente che va alla conclusione. Hojlund, poverino, sta giocando praticamente sempre: sono quasi ventidue partite di fila".