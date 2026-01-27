L'AIA risponde a Maignan: "Rigore Bartesaghi lapalissiano. Interviene in ritardo, punibilità evidente"

Dino Tommasi, componente della commissione CAN, nel corso dell’ultima puntata di Open VAR risponde a Mike Maignan, che nel post partita di Roma-Milan si era detto molto contrariato per il rigore assegnato ai giallorossi in seguito ad un tocco di braccio di Bartesaghi:

“Bartesaghi, in ritardo, prova ad andare a chiudere a contatto con l’avversario. Il braccio è molto largo, rende sé stesso più grande, copre uno spazio… È un rigore codificato. Oggi è un rigore chiaro, lapalissiano: braccio largo a coprire il passaggio del pallone. Interviene in ritardo, la punibilità è evidente”.

Un parere sulla prestazione dell'arbitro Colombo: “Colombo ha arbitrato molto molto bene una partita molto complessa. Roma-Milan è storicamente una gara difficile, l’ha arbitrata con personalità e serenità, con una linea tecnica più che ottimale. Gli episodi in area li ha presi molto bene, una prestazione di gran qualità sicuramente”.