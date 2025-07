Di Gennaro convinto: "Per me Allegri inciderà, arriverà tra i primi 4, lo dico già ora"

Antonio Di Gennaro, opinionista, si è così espresso a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Tra i tecnici chi avrà il ruolo più difficile in Serie A?

"Per me Allegri inciderà, arriverà tra i primi 4, lo dico già ora. Poi un po' tutti devono dimostrare. Conte ha fatto una squadra mostruosa, anche per la Champions. Poi c'è Chivu, che è quasi una scommessa, vista la grandezza della squadra, Gasperini alla Roma, un po' preoccupato della rosa, Juric all'Atalanta. E sono curioso di Sarri. Dopo la sfuriata per il mancato mercato, ha ripreso a lavorare e vedremo. Sono tutti in discussione, anche Conte. Quest'anno è il favorito. Allegri sono convinto che darà un contributo importante, ha solo il campionato e può essere un aiuto per lui".

Guardiola ha parlato nelle ultime ore e ha annunciato uno stop:

"Il fallimento ti può portare anche a dei cambiamenti. Cadere a volte fa bene e in questo caso si è vista una persona più umana. Lì doveva vincere e convincere. Dove è andato ha cambiato le cose e non era facile. Klopp anche per ora è fermo, magari potrebbe rimettersi in gioco con una Nazionale. Luis Enrique? Il sermone che ha fatto a Mbappé chi lo può fare? Se uno lo recepisce, migliora. Deve migliorare in quell'aspetto. Alla fine il PSG con Dembelè falso-nueve ha fatto capire che se certe cose le fanno i campioni, lo fanno tutti gli altri. Questa è la grandezza di creare un gruppo