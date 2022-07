Di Gennaro sulla Serie A: "Sarà un campionato anomalo per la sosta Mondiale"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it del prossimo campionato di Serie A: "Tante squadre si sono rinforzate molto. Penso a Milan, Juve e Inter. Sarà comunque un campionato anomalo per la sosta Mondiale. Sulla Fiorentina in particolare, per me l'anno scorso è stata una sorpresa per gli obiettivi di inizio anno. Quest'anno, ad oggi, per me i viola sono più avanti di Lazio e Roma, sia come base che come mercato fatto".