Di Gennaro: "Superlega? Il calcio è altro, dopo 36 anni viene ricordato lo scudetto del Verona"

L'ex Verona Antonio Di Gennaro, protagonista dello scudetto del 1985, è stato intervistato da Il Mattino: "La Superlega? Mi basta dire che dopo 36 anni dalla nostra vittoria, ancora se ne parla. È stata apprezzata da tutto il pubblico, non solo dai veronesi. Se vince una squadra che non lo ha mai fatto, diventa una novità che piace a tutti i tifosi. Noi eravamo la Cenerentola di quel campionato, ma nessuno poteva pensare al Verona come pretendente per lo Scudetto. La gente ci ha apprezzato anche per questo. Il calcio è questo, una squadra meno blasonata che può fare il colpaccio".