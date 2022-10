Di Gregorio è sicuro: "Migliori 3 portieri del mondo? Maignan, Oblak e Allison"

MilanNews.it

Il portiere del Monza Michele Di Gregorio, è stato intervistato in un breve reel di Instagram dal profilo di Lisaoffside e ha detto la sua su chi sono secondo la sua opinione i migliori tre portieri al mondo in questo momento. Questa la sua risposta: "Maignan, che già l’anno scorso ha dimostrato di essere un grandissimo portiere, Oblak e Allison. Tutti e tre hanno qualcosa in più. In porta l’aspetto caratteriale fa la differenza, la personalità, la presenza in campo e la fiducia che hanno nei compagni. Quella è una cosa per me molto importante".