Di Maria: "Ho giocato con Ibra, CR7 e altri, ma Messi è di un altro mondo"

Angel di Maria ha parlato dell'arrivo a Parigi del suo grande amico Leo Messi ai microfoni di Superfútbol: "Quando abbiamo scattato la foto a Ibiza sembrava fatta con il Barça, ce l'ha detto appena ci siamo visti. Giovedì mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che era saltato tutto e che sarebbe potuto venire al PSG. Lui è di un altro mondo. Ho giocato con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale, ma sinceramente non ho visto niente di paragonabile. Credo che qui si sentirà meglio che in Catalogna. Per colpa sua abbiamo 200 persone che ci aspettano ogni volta che usciamo".