Di Marzio: "Bravo Pioli: Milan assolutamente guarito. Leao out? C'è De Ketelaere..."

Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "È stato bravo Pioli. Il Milan aveva avuto la crisi più forte tra i club in lotta per la Champions, come punteggi e prestazioni. Pioli ha trovato una soluzione, come il cambio di sistema di gioco: ha capito che mancava compattezza e ha cercato di fare più solidità e sicurezza, valorizzando giocatori come Thiaw e dando sicurezza mentale alla squadra. Milan assolutamente guarito. Vedremo con l'assenza di Leao, ma credo che con De Ketelaere si possa avere un'opportunità; non è facile giocare spezzoni per dover sempre dimostrare, magari dall'inizio...".