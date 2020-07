Di Marzio: "Gazidis vorrebbe far parlare Pioli con Rangnick"

"L’idea di Gazidis sarebbe quella di far parlare Pioli e Rangnick per provare a trovare una formula per farli lavorare insieme" - Ha raccontato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24 - "Poi magari a Pioli non va di lavorare con Rangnick e Rangnick dice che Pioli non gli interessa e vuole fare tutto lui. Il Milan però stima tantissimo Stefano Pioli, sia come uomo che come professionista. In ogni caso l’informativa di oggi di Gazidis a Maldini non vuol dire aver annunciato ufficialmente l’arrivo di Rangnick, infatti il Milan non conferma perché ufficializzerà il nuovo corso soltanto quando l’obiettivo in campionato sarà più o meno raggiunto".