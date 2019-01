Di Marzio: "I dirigenti del Genoa stanno raggiungendo Preziosi a Milano. Nel pomeriggio summit con il Milan per Piatek"

Aspettando l'ufficialità del passaggio di Gonzalo Higuain dal Milan al Chelsea, i rossoneri continuano a vagliare le possibilità per il futuro senza il Pipita. Per Piatek è previsto un incontro nel pomeriggio tra Milan e Genoa: i dirigenti del club rossoblu stanno raggiungendo a Milano il presidente Preziosi. Dopodiché ci sarà il summit con il Milan per capire quale tipo di offerta i dirigenti del club rossonero hanno intenzione di presentare per l'acquisto dell'attaccante polacco.

Finora, infatti, non c'è stato nessun incontro tra le parti ma gli ultimi contatti tra i dirigenti delle due società hanno portato a darsi appuntamento per il pomeriggio a Milano. Dunque attesa per eventuali sviluppi che può prendere questa trattativa per il sostituo nell'attacco del Milan dopo il probabile addio di Gonzalo Higuain.