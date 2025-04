Di Marzio: "Il ds non è stato ancora scelto. Il Milan non vuole sbagliare scelta e sta continuando a riflettere"

vedi letture

Nel post partita di Inter-Milan, sfida valida per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, Gianluca Di Marzio è intervenuto negli studi di Sky Sport per fare un po' il punto in casa rossonera tra questione direttore sportivo e nuovo allenatore:

"Conceicao può restare? Io non credo, sinceramente. Perché penso che il Milan voglia partire con un nuovo ciclo, voglia partire con un progetto diverso. Detto che prima si sceglierà il Direttore Sportivo. Il DS? Non è stato ancora scelto. Tare è stato incontrato settimana scorsa per 5 ore, poi non ci sono stati nuovi contatti con lui. Non risulta conferme ancora su un appuntamento domani (oggi, ndr) a Roma tra le parti, un secondo incontro. Tony D’Amico è un altro nome assolutamente tra i preferiti, ma è sotto contratto con l’Atalanta, è un contratto lungo e l’Atalanta si sta giocando la qualificazione in Champions. Quindi evidentemente il Milan non vuole sbagliare scelta e sta continuando a riflettere“.