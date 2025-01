Di Marzio: "Il Milan non sostituirà Calabria: nelle idee del club a destra ci sono Walker e Jimenez"

Davide Calabria è in uscita dal Milan, direzione Bologna. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, racconta le idee del Milan per il futuro della fascia destra:

"Domani Bologna e Milan si risentiranno per definire l’indennizzo che andrà al Milan per il passaggio immediato di Calabria al Bologna. Posso aggiungere che non verrà sostituito Calabria: nelle idee del Milan sulla fascia destra ci saranno Walker e Jimenez".