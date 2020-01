Di Marzio: "Il Milan seguiva Saelemaekers da più di un anno"

Ginaluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha fornito ulteriori dettagli su Saelemaekers, esterno dell'Anderlecht prossimo al vestire rossonero: "Il Milan lo seguiva da almeno un anno. Promosso sotto tutti i punti di vista, non solo per la sua giovanissima età, è un ’99, ma anche per la sua duttilità tattica. Può giocare sia come esterno di centrocampo a destra e sia come esterno a sinistra, avrebbe un grande futuro anche da terzino, quindi da esterno più basso. Giocatore molto disciplinato ma anche di grande talento, e sappiamo che il Milan è molto attento a questi giovani di prospettiva per cercare di creare un futuro importante e interessante che possa durare nel tempo. Se il Milan non lo avesse preso ora avrebbe comunque voluto prenderlo per giugno”.