Di Marzio: "La firma di Ibra arriverà nelle prossime ore, le pratiche in mano ai fiscalisti"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Calciomercato l'originale" su Sky Sport, ha parlato del tweet di Mino Raiola, spiegando fosse riferito solo ad una firma non ancora avvenuta: "Non ci sono firme ancora ma arriveranno nelle prossime ore, Raiola non ha smentito che Ibra rinnoverà col Milan, ha smentito che Ibra abbia già rinnovato. Le pratiche sono in mano a legali e fiscalisti per far sì che tutto sia chiuso nelle prossime ore".