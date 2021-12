Di Marzio: "La partita col Genoa fondamentale per capire se il Milan sarà continuo"

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky Calcio - L'Originale commentando le prestazioni del Milan e il prossimo impegno in programma con il Genoa: “Col Sassuolo il Milan ha meritato di perdere, ha trovato una squadra difficile da affrontare e gli avversari hanno giocato meglio. Non so la sconfitta se sia stata figlia dell’eccessivo impegno o della vittoria di Madrid dove il Milan ha tirato fuori qualcosa di superlativo per restare in corsa Champions. La partita con il Genoa arriva al momento giusto per capire davvero la continuità del Milan soprattutto in trasferta”.