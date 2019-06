Di Marzio: "Maldini vuole Tare, il ds è molto combattuto. Proposta seria del Milan"

Gianluca di Marzio, durante "Calciomercato - L'originale", ha parlato così di Milan e degli ultimi movimenti societari: "Nelle idee di Maldini, la squadra ideale sarebbe Tare direttore sportivo e Boban, per cui è ancora da valutare il ruolo. Maldini ha scelto queste due figure, se dovesse convincerle avrebbe un carisma importante. Maldini ci sta provando e oggi Tare era molto combattuto, così lo descrivono. Non vuole lasciare la Lazio a mercato iniziato ma la proposta del Milan è seria e deciderà nelle prossime ore. Su Boban filtra che veramente stia valutando di lasciare la FIFA per tornare"