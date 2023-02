Di Marzio: "Mbappé molto amico di Maignan, che gli tesserà le lodi del Milan. In Francia c'è il culto del Milan di un tempo. Ovviamente nessuna trattativa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla frase di Mbappé che oggi ha dichiarato di voler giocare solo nel Milan nel caso in cui dovesse trasferirsi in Italia: "Lui aveva dichiarato già tempo fa in un'intervista di apprezzare molto il Milan sin da piccolino, ma in Francia c'è proprio il culto del Milan di un tempo perché tanti francesi erano innamorati del Milan e tifavano per il Milan. Evidentemente gli è stato parlato molto bene del Milan e Maignan, che è molto amico di Mbappé, gli tesserà le lodi del club rossonero.