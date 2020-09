Di Marzio: "Mi complimento con il Milan, che continua nella striscia positiva"

A commentare l'ultima giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio: "Sono rimasto molto deluso dalla Juventus. La notizia del giorno è questa. E' una squadra confusionaria, disegnata male. Non condivido questa linea a tre con difensori non veloci, manca un regista davanti alla difesa. Ho visto giocatori fuori ruolo. Kulusevski non può giocare da esterno. McKennie e Rabiot non mi hanno convinto. Era una squadra messa in campo senza un minimo di criterio. Non mi sono piaciuti i cambi. Il Napoli ha vinto con un Genoa disarmante, non si può fare la linea a tre dietro contro gente simile. Mi complimento con il Milan, che continua nella striscia positiva, e con la Roma, che meritava qualcosa in più contro la Juve".