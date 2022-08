Di Marzio: "Milan, due tessere per il puzzle di Pioli"

Fonte: di Gianluca Di Marzio per williamhillnews.it

Se Charles De Ketelaere è stato il grande obiettivo, inseguito a lungo e alla fine raggiunto, del mercato rossonero, il Milan continua a lavorare per inserire nelle rosa di Stefano Pioli alcune tessere mancanti. Un puzzle che per essere completo necessita di un nuovo centrocampista e di un nuovo difensore. Per quanto riguarda la mediana, sfumato Renato Sanches dopo un lunghissimo inseguimento, Maldini e Massara hanno deciso di puntare su Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Midtjylland. Per privarsi del giovane centrocampista, il club danese chiede 10 milioni di euro mentre il Milan ha presentato un’offerta da 4 milioni di euro più bonus: una distanza che i rossoneri stanno provando a limare, con la trattativa che potrebbe subire un’accelerata quando il Midtjylland sceglierà il nuovo allenatore e ascolterà la sua opinione in merito al futuro del centrocampista. In difesa invece il nome che piace maggiormente è quello di Abdou Diallo del Psg, molto apprezzato per la sua duttilità visto che può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino sinistro: il Milan spera che nei prossimi giorni il club francese abbassi le richieste per provare ad affondare. Nell’elenco rossonero inoltre c’è sempre Tanganga del Tottenham (piace anche all’Inter), così come Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte: per quest’ultimo i rossoneri vorrebbero provare ad approfittare della situazione contrattuale favorevole (è in scadenza nel 2023), ma al momento il difensore non sembra intenzionato a voler lasciare il club in questa sessione di mercato.