Di Marzio: "Milan più maturo dell'anno scorso, ha tutto per giocarsela fino in fondo"

Gianluca Di Marzio ha parlato così a SkySport24 del Milan in vista del match contro lo Spezia: "L'anno scorso il Milan andava benissimo in trasferta, quest'anno ha iniziato bene in casa. Il Milan è maturato ancora di più rispetto all'anno scorso, anche se deve fare i conti con un po' troppi infortuni che non permette a Pioli, per esempio, di schierare Ibrahimovic e Giroud insieme. Credo che il Milan abbia tutto per giocarsela fino in fondo, ha una rosa più completa e con più alternative rispetto all'anno scorso. E' anche vero però che in questa stagione gioca la Champions e bisognerà vedere quanto peserà. Contro lo Spezia non sarà facile, è un avversario complicato che ha tanti giocatori giovani, veloci e sbarazzini".