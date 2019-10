Di Marzio: "Milan, strada spianata verso Pioli"

Dopo i contatti di ieri, sembra ormai spianata la strada che conduce a Stefano Pioli. Come riporta Gianluca di Marzio sul suo sito web, il tecnico emiliano incontrerà oggi il club rossonero per chiudere. La trattativa tra Spalletti e l'Inter per la buonuscita non è più ripartita dopo i colloqui di lunedì, dunque ormai non ci sono più margini di ripresa. Oggi il club lo vedrà Giampaolo per chiudere il rapporto e poi definire l'intesa con Pioli.