Di Marzio: "Nicolas Higuain ha lasciato l'Argentina, raggiungerà Madrid dove attenderà di essere convocato per definire i dettagli contrattuali"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport, ha parlato di Higuain: "La situazione è ormai definita. Il fratello agente di Higuain ha lasciato l’argentina per raggiungere Madrid dove aspetterà di essere convocato per i dettagli contrattuali. Juventus, Chelsea e Milan hanno già trovato l’intesa per un prestito di sei mesi, con possibilità di prolungamento a determinate condizioni".