Di Marzio: “Non c’è ancora la firma di Bennacer, si attende ok dall’Arsenal”

In diretta a “Calciomercato - L’Originale” su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato delle ultime novità sulla trattativa Milan - Bennacer, queste le sue ultime dichiarazioni: "L'Empoli ha dovuto avvisare formalmente l'Arsenal della trattativa con il Milan per Bennacer, ora si attende il no dell'Arsenal alla volontà di riacquistarlo per poter chiudere. Lunedì gli agenti del giocatore saranno in Italia per formalizzare."