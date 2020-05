Di Marzio: "Non vedo come Rangnick possa collaborare con Maldini"

Intervenuto a "Calciomercato - L'Originale" su SkySport24, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione Rangnick-Maldini: "Non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma se la proprietà sceglierà Rangnick non vedo come i due possano collaborare insieme, al di là delle dichiarazioni che Rangnick sta facendo e che Maldini ha voluto stoppare con le sue parole. Se alla fine verrà mantenuto quel patto sancito a dicembre e Rangnick diventerà l’allenatore del Milan come potrà lavorare con Maldini?".