Di Marzio: "Pensare che il Milan abbia zero punti in Champions è un delitto, con l'Atletico gara condizionata dagli errori arbitrali"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il ritorno in Champions del Milan e le due gare disputate dai rossoneri contro Liverpool e Atletico Madrid: “Pensare che il Milan abbia zero punti è un delitto, un peccato per come sono andare le due partite. Il Liverpool aveva iniziato meglio, poi il Milan era riuscito ad entrare in partita e ha preso gol in un momento di equilibrio. Con l’Atletico la gara è stata sicuramente condizionata dagli errori arbitrali. Il Milan ha giocato molto meglio, ha dominato in 11 contro 11, ha giocato bene anche in inferiorità numerica. Se si deve guardare il lato positivo di questa partita è che il Milan ha recitato la sua parte contro un avversario molto più abituato del Milan recente alla competizione internazionale. Ha fatto benissimo la sua parte, ha dimostrato che può ancora farcela perché ha dimostrato in queste due partite di essere sicuramente all’altezza”.