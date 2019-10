Di Marzio: "Pioli prende tempo perché consapevole di essere tra i possibili candidati per sostituire Giampaolo"

Rapporto che sta per volgere al termine, quello tra la Sampdoria ed Eusebio Di Francesco. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per cercare un accordo sulla risoluzione consensuale del contratto. La prima scelta per la panchina resta Stefano Pioli, ma resta da capire se accetterà la destinazione perché è stato cercato dal Genoa e perché la situazione al Milan non è stata ancora definita del tutto. La riflessione della dirigenza rossonera infatti continua nonostante il successo di ieri, per capire quale sia la strada migliore per la squadra. Pioli per questo vorrebbe prendere ancora tempo, consapevole di essere tra i possibili candidati per sostituire eventualmente Giampaolo.