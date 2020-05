Di Marzio: "Rinnovo Donnarumma? Situazione in standby"

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: "Ad oggi la situazione Donnarumma è in standby, finché non ci sarà la possibilità di fare un incontro fra il Milan, Raiola e il giocatore per capire se ci sono i margini per rinnovare il contratto o meno è difficile oggi capire quale sarà il futuro. È chiaro che il Milan ha tutto l’interesse di provare almeno a rinnovare il contratto a Gigio, e ricordiamoci che Gigio nel momento in cui tutti dicevano che sarebbe andato via, che non avrebbe rinnovato il contratto, stiamo parlando dei tempi di Fassone e Mirabelli, poi fu soprattutto lui a spingere per rinnovare perché è molto legato al Milan. Quindi quando parliamo di Donnarumma è sempre meglio non dare certezze, ma certo è che siamo ad un anno dalla scadenza. Se non rinnova nel giro di 3-4 mesi diventa inevitabile che la società possa valutare una cessione, anche per fare plusvalenza perché ricordiamo che con la cessione di Donnarumma il Milan farebbe tutta plusvalenza".