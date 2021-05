Di Stefano: "A Milanello c'è un clima sereno, si vuole fare la storia"

Intervenuto a Sky Sport 24, Peppe di Stefano ha raccontanto dell'umore che c'è oggi a Milanello: "Oggi hanno liberato gli armadietti perché di fatto oggi è veramente l'ultimo giorno di scuola, ma ti posso garantire che c'è un clima tutt'altro che sereno. Ma lo dico in senso positivo, c'è il clima di battaglia, della voglia e quello di riscrivere la storia, perché da 8 anni il Milan non va in Champions. Sarebbe la beffa non andarci dopo 37 turni al massimo e molti passati al primo posto. Il Milan inoltre è proprietario del proprio destino".