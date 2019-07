Di Stefano: "Bennacer può essere il playmaker che sta cercando Giampaolo"

Intervenuto in diretta a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha aggiornato i tifosi rossoneri su quella è che la notizia dell’ultima ora, l’interesse rossonero per Bennacer, centrocampista dell’Empoli. Queste le sue parole: “È un ipotesi concreta per il Milan quella di Ismaël Bennacer. Può essere il playmaker che sta cercando Marco Giampaolo. Non c’è soltanto il Milan sul centrocampista classe ‘97, ci sono tante squadre interessante, ma le due società stanno provando a trovare una quadra”.