Di Stefano: "Bisogna capire qual è il vero Piatek, il Milan lo aspetta da tredici partite"

Peppe Di Stefano intervenuto in diretta su Sky Sport 24 ha parlato di Piatek e del suo momento di difficoltà: "Al momento il Milan non ha un bomber. Cosa serve a Piatek? La verà domanda è qual è il vero Piatek? Se è questo è un problema. Se è quello dell'anno prossimo ha l'obbligo di aspettarlo, ma il Milan lo aspetta già da 13 partite, in cui ha giocato quasi sempre dal primo. Il Milan ha speso tanto per Leao, ma per ora rende poco, anche perché gioca poco o perché in allenamento non da le giuste garanzie. Pioli ieri ha parlato di Piatek ed ha detto 'vedremo se nelle prossime settimane si punterà ancora su di lui o si sceglieranno altre strade'. Con Giampaolo spesso il Milan non creava e si diceva che se non si creavano le occasioni, Piatek le occasioni non se le andava a creare. Ma se come ieri creei occasioni importanti, un attaccante come lui anno scorso traduceva in oro tutto ciò che sfiorava, ieri almeno un gol doveva farlo. Ora poi aleggia anche il fantasma di Ibra ed è un bel fantasma".