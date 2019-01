Di Stefano: “Caso Higuain andava gestito meglio, si poteva rimandare tutto a dopo la Coppa”

Il giornalista SkySport, Peppe Di Stefano, ha parlato da Gedda della situazione Higuain: “Chi ha giocato a calcio sa che non si può saltare una finale del genere, contro la Juve, per qualche linea di febbre, ci sono dei metodi per provare a superare la febbre almeno per i novanta minuti della gara. Sembrano delle coincidenze strane. Higuain è in ballottaggio con Cutrone. Il Milan avrebbe fatto bene a blindare questa situazione, perché si sapeva del caos, ma andava gestita meglio, congelare tutto e rimandarla a giovedì mattina, dopo la finale”.