Di Stefano: "Contro il Bologna spazio a Tomori. Tre opzioni per le trequarti"

Intervenuto a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sui rossoneri in vista del Bologna: "Tomori è un giocatore con enorme personalità, nonostante la giovane età. Probabilmente questa è una delle ragioni per cui il Chelsea ha deciso di non privarsene. Tomori sabato giocherà titolare affianco di Romagnoli data l'assenza di Kjaer. A destra torna Calabria e a centrocampo recupera Tonali, che con molta probabilità giocherà lui al fianco di Kessiè, perchè per Bennacer, anche se ci sarà, il rientro sarà abbastanza lento. Proprio per questa ragione, non si rischia Brahim Diaz. A destra Saelemaekers in ballottaggio con Castillejo. Spazio anche per Rebic sulla sinistra, qualora Leao facesse il sotto punta alle spalle di Ibra. L'alternativa è che giochi Krunic con Rebic in panchina e Leao a sinistra. La terza opzione è quella più romantica: Daniel Maldini trequartista".