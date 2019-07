Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle trattative che riguardano il Milan per il mercato dell'attacco: "Angel Correa non è una trattativa saltata, ma ora la priorità è per Leao, ma comunque l davanti si continua a lavorare anche per il giocatore dell'Atletico Madrid. Per Leao il Milan non vuole spendere più di 30 milioni".