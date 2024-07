Di Stefano: "Credo che il Milan abbia diverse idee di mercato di prima fascia. L'attaccante dovrà essere messo subito a disposizione di Fonseca"

vedi letture

Il calciomercato del Milan prosegue tra silenzi, sondaggi e obiettivi di mercato per rinforzare la rosa del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Dopo l'esperienza in Germania al seguito dell'Italia, terminata amaramente sabato contro la Svizzera, è intervenuto così in merito alle possibili scelte in ottica rossonera, il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano. Queste le sue considerazioni sull'affare Milan-Zirkzee-Kia Joorabchian.

Le parole di Peppe Di Stefano a Radio Rossonera, il tema Joshua Zirkzee: "Mi sembra chiara la posizione del Milan e anche quella di Kia, che secondo me potrà avvicinare Zirkzee al Milan solo se altri club non faranno sul serio. Il calcio ormai è diventato anche questo, io non giudico però credo ci debba essere un'etica e non andare sempre di compromessi, il calcio italiano in sè ha pagato le conseguenze in questi anni. Io credo che il Milan abbia un Piano A, B o C con giocatori di prima fascia. L'attaccante dovrà poi essere messo subito a disposizione di Fonseca, al più presto".