Di Stefano: "Dispiace che non ci siano rappresentanti del mondo rossonero all'interno dei 26 convocati di Spalletti"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato di Milan dicendosi dispiaciuto per il fatto che ad Euro2024 non ci sia nessun rappresentate rossonero fra le file dell'Italia di Luciano Spalletti, evento "raro" che non accadeva addirittura da oltre 80 anni, più nello specifico dagli Europei del 1940. Queste le sue dichiarazioni.

"Mi dispiace, raccontando poi spesso il Milan, che non ci siano rappresentanti del mondo rossonero all'interno dei 26 convocati di Luciano Spalletti, però vedo che nell'Europeo si stanno distinguendo anche Tijjani Reijnders, titolare con la sua Olanda, quasi quasi sei mesi fa non era neanche in Nazionale, oggi è titolare è questo è anche merito del Milan. Però è una bella esperienza. Poi ho pensato a Dortmund ed a quello 0-0 maledetto della seconda parte del 2023, il Milan ha fatto molto bene con il Dortmund all'andata, ha fatto molto bene con il Dortmund al ritorno, eppure non si è qualificato ed il Dortmund è addirittura è arrivato in finale di Champions League. Forse è stata una delle squadre che il Milan ha impattato meglio ecco".