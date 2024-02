Di Stefano: "Futuro Pioli? Ad oggi non ci sono accordi con altri allenatori"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24 che segue da vicino le faccende del Milan, si è collegato oggi dal centro sportivo di Milanello e ha fornito la sua visione sul futuro di Stefano Pioli anche alla luce delle parole di Giorgio Furlani che ieri, all'evento di presentazione della quarta maglia rossonera, ha di fatto confermato la fiducia al tecnico rossonero: CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Milan.

Le parole di Di Stefano su Pioli: "Parole di Furlani una conferma per Pioli? Sicuramente sì, almeno per questa stagione. C’è una mezza stagione ancora da giocare, un girone di ritorno quasi pieno, un'Europa League da provare a vincere o da giocare da protagonista. Ecco perché oggi ogni tipo di valutazione fatta a priori sarebbe sbagliata. Non è stato deciso nulla. Quando Furlani dice così è la pura e semplice verità: il Milan non ha trovato l’accordo per un altro allenatore. Se Pioli dovesse continuare a far bene come nelle ultime settimane, perché i numeri dicono che ha il ritmo di Inter e Juventus, sarebbe un po’ complicato toglierlo dalla panchina del Milan. Oggi ogni tipo di discorso può essere fatto, ci mancherebbe, ma è tutto relativo: adesso conta il campo, è quello che comanda. Se il Milan continua a vincere le partite, sarà un po’ più complicato pensare di poter cambiare allenatore".