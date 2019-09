Di Stefano: "Giampaolo tira dritto per la sua strada"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulle parole di Giampaolo in conferenza stampa: "Giampaolo tira dritto per la sua strada e probabilmente anche la formazione di domani sarà molto simile a quella vista nel derby. Probabilmente perché deve fare ancora le opportune verifiche. Rientra Calabria al posto di Conti, poi vedremo se a sinistra verrà confermato Rodriguez e non Hernandez".