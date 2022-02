Di Stefano: "Giroud ha conquistato il Milan con la sua educazione e gentilezza"

Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, ha parlato così di Olivier Giroud: “Giroud ha capito dall’inizio quello che era il suo ruolo, con infinita educazione e rispetto per l’ambiente: non c’è un post allenamento in cui non si ferma con un bambino o con un tifoso qui fuori da Milanello. Sembrano frasi fatti o cose scontate, ma non è scontato. La sua gentilezza, la sua intelligenza l’hanno portato ad essere importante per il Milan e ad essere un titolare. Sette gol per lui in otto gare dal primo minuto. I suoi gol sono pesanti. Ha aperto la strada per le vittorie contro la Roma e contro il Cagliari, è stato decisivo contro il Torino, ha riabilitato il Milan quando perdeva in casa col Verona e ieri ha realizzato una doppietta prestigiosa