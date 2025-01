Di Stefano: "Ibra a Milanello per l'allenamento. Il problema serio del Milan non riguarda Conceiçao così come non riguardava solo Fonseca o Pioli"

Il Milan perde ancora in Serie A: ieri sera, contro la Juventus, i rossoneri hanno messo in campo una delle prestazioni più brutte e deludenti in stagione per atteggiamento ed intensità. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, fa il punto della situazione:

“È arrivato Zlatan Ibrahimovic qui a Milanello per assistere all’allenamento dopo la brutta sconfitta. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri, le facce, l’ha detto Conceiçao nel post partita. C’è un problema serio al Milan che non riguarda solo esclusivamente Conceiçao e non riguardava solo esclusivamente Fonseca e che non riguarda solo ed esclusivamente Stefano Pioli, chiaramente nell’ultima parte della sua esperienza. Questi continui up and down, non sono problemi di natura tecnico tattica ma evidentemente c’è tanto altro. C’è da ricercare in profondità il problema del Milan, che quando ci sono delle gare secche, come quelle di Madrid, come il derby, come quelle di Supercoppa, riesce a giocarsele bene e vincere. Ma quando ci sono partite di ordinaria amministrazione va in totale sofferenza. Ieri per assurdo c’è stata per assurdo una doppia partita del Milan.

Nel primo tempo una squadra normale e all’altezza della Juventus, con tante occasioni create da entrambe: il Milan poteva essere in vantaggio così come in svantaggio. Nel secondo tempo è come se il Milan avesse spento la luce, da “on” è passato a “off”. E a quel punto non ha più giocato e ha sofferto. E c’è quell’immagine emblematica di Maignan che chiama a rapporto i suoi subito dopo il primo gol. Non sul 3, sul 4, sul 5 a 0, ma dopo il primo gol, evidentemente da capitano che aveva capito che in campo c’era qualcosa che non andava. E nel post partita non è arrivata la sorpresa: così come faceva Fonseca sono arrivate le parole di Conceiçao molto simili a quelle dell’allenatore portoghese che c’era prima”.