Di Stefano: "Ieri il miglior Milan della stagione, ma deve tornare a fare gol. Piatek in crisi"

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del momento del Miilan: "Ieri contro la Juve si è visto il miglior Milan della stagione. Si è visto un Milan pratico, dinamico, offensivo e con delle idee. La squadra rossonera ha fatto anche un buona fase difensiva, a parte in occasione del gol di Dybala. Bene in mezzo al campo Bennacer, Krunic e Paquetà. Il problema è che il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque partite e la classifica dei rossoneri è disastrosa. La partita di ieri è stata positiva, ma non basta, serve qualcosa in più. Se il Milan gioca come ieri, sono convinto che tornerà in fretta nella parte di sinistra della classifica, però a volte è più semplice giocare contro squadre che giocano a calcio e quindi sono più aperte. Il Milan deve tornare a fare gol, finora ha segnato troppo poco. Immobile, da solo, ha segnato di più di tutto il Milan che ha il sesto peggior attacco della Serie A. A gennaio dovrà essere fatto qualcosa perchè la crisi di Piatek è evidente e quindi serve trovare una nuova soluzione davanti".