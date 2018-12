Di Stefano: "Il Milan deve vincere contro la Spal, oppure Gattuso paga per tutti"

Peppe di Stefano, intervenuto in studio a Sky Sport 24, ha parlato così della prossima partita del Milan contro la Spal: “Il Milan ha regalato il primo tempo al Frosinone, nel secondo tempo ha rischiato di vincere quanto di perdere. È stato bravissimo Donnarumma. Le soluzioni ora sono due. O si vince contro la Spal e si convince, o Gattuso paga per tutti e rischia la panchina. Questa è la realtà. Il Milan va al di sotto delle aspettative, non ha le alternative delle altre, ma non può avere questo rendimento. La stagione per il Milan non è finita, il Milan deve ritrovare la propria identità”.