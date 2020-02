Di Stefano: "Il Milan finalmente ha un'identità, gioca bene e spesso domina"

Peppe Di Stefano ha parlato di Milan e della gara contro la Fiorentina a Sky Sport: "Ibrahimovic ha portato quel tocco di identità ai rossoneri, i giocatori danno qualcosa in più, Calhanoglu, Rebic e Castillejo e Bennacer per esempio hanno migliorato il loro rendimento. Il Milan finalmente ha un'identità, gioca bene e spesso domina le partite. Contro la Fiorentina si è visto qualche limite, anche di esperienza come detto da Maldini. Da squadra devi sapere vincere ma devi sapere anche non perdere determinate partite".