Di Stefano: "Il Milan per Correa ci proverà fino all'ultimo"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato del mercato del Milan, tra presente e futuro: "Tutti dicono che Leao sia un fenomeno, anche chi lo allena e chi lo ha vicino in campo dice che fa dei numeri assurdi. Tatticamente deve lavorare e migliorare. Nella logica lui sarà la spalla ideale per Piatek. Personalmente, non mi illudo nè per i 30 gol segnati l'anno scorso, nè per gli zero gol segnati nel pre campionato, però dev'essere trovato un equilibrio, perchè Giampaolo chiede al Pistolero cose diverse rispetto al 4-3-3. Correa? Dal Milan trapela che serva cattiveria sportiva in mezzo al campo. Maldini e Boban seguono l'argentino dal primo giorno del mercato e ci proveranno fino all'ultimo".