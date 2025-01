Di Stefano: "In una partita di una proprietà americana si sono distinti due giocatori americani come Musah e Pulisic"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha detto la sua sulla prestazione del nuovo Milan di Sergio Conceiçao contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, poi vinta:

"Brutto Milan, bruttissimo nel primo tempo, quasi horror. Nel secondo tempo invece la ribalta, nel cuore, nella determinazione, nelle scelte. Secondo me bravo Conceiçao nelle scelte e il Milan vince. Non tira mai in porta nel primo tempo, fa il 58% di possesso palla. Nel secondo tempo invece, ripeto, la reazione c'è stata. Ad esempio, ecco, è solo un esempio: Theo Hernandez e Maignan protagonisti nel gol della Juventus, nel secondo tempo si riscattano con delle buone giocate. Theo sbaglia anche un gol quasi clamoroso ma chiude in crescendo. È un buon Milan, però deve sistemare tante cose in vista di una finale".

Di Stefano ha poi continuato commentando l'esultanza di tutto il gruppo al momento del gol (autogol di Gatti, ndr) di Musah che è valsa la finale per il Milan: "È una liberazione, perché ribalti in 4' la partita. Fino all'errore di Vlahovic il Milan non aveva praticamente quasi mai creato occasioni. Sembrava un Milan quasi spento, anche sulle gambe, poi a volte la testa cambia tutto. Nella vita, così come nello sport e nel calcio. In 4', da quell'errore, un lancio di Maignan, copre bene Savona su Theo Hernandez, si distrae Locatelli...Il Milan da quel calcio di rigore, dalla realizzazione quasi anche complicata, da lì il Milan prende il possesso avvantaggiato anche dall'assenza di Vlahovic. La Juve abbassa il baricentro, il Milan gioca un po' più avanti, e si sono distinti due giocatori in una partita di una proprietà americani, due americani come Musah, ha giocato molto bene che procura l'autogol di Gatti, e soprattutto Pulisic, che non era al 100% della condizione, tirano il Milan fuori da una situazione complicatissima. Non è stato un bel Milan nel primo, ma è stato un ottimo Milan dal punto di vista della rabbia e dell'agonismo nel secondo".