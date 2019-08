Di Stefano: "L'ag di Correa ha incontrato Boban e Massara mentre Maldini era a Milanello per assistere all'allenamento di Duarte"

Peppe Di Stefano è intervenuto su Sky Sport 24 per aggiornare i tifosi rossoneri sulle ultime di mercato, tra l’incontro per Correa ed il primo allenamento di Duarte, queste le sue parole: "L'agente di Correa ha incontrato Boban e Massara mentre Maldini è stato a Milanello fino a poco fa per assistere all'allenamento e alla prima presenza di Duarte".