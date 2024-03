Di Stefano: “La negoziazione con Maignan non ha ancora dato buoni frutti”

vedi letture

Intervenuto a Sky Sport 24 questa sera, l'inviato rossonero Peppe Di Stefano ha parlato di Mike Maignan, tra campo e questioni contrattuali. Queste le sue dichiarazioni: “La sua stagione non è stata particolarmente felice per mille ragioni, non è stato decisivo come l’anno scorso. E attenzione, magari non ne parliamo e lo sottovalutiamo, c’è un problema di rinnovo di contratto. È vero che ha ancora due stagioni di contratto col Milan, ma c’è una negoziazione in corso che ha ancora non ha portato buoni frutti.

E qualora non portasse ancora buoni frutti non si può rischiare, come successo in passato, di perdere giocatori a zero o di tenere giocatori che volevano un ingaggio diversi. Vanno fatti tanti ragionamenti; non solo tecnici ma anche, credo, finanziari com’è giusto fare per una società della portata del Milan”.