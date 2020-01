Di Stefano "Milan col 4-4-2 e Ibrahimovic titolare. Fuori Suso, Bonaventura e Piatek"

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano durante Calciomercato L'Originale, il Milan dovrebbe scendere in campo a Cagliari con il nuovo modulo, provato in settimana, ossia il 4-4-2 e con Zlatan Ibrahimovic che partirà dal primo minuto. Inoltre in mezzo al campo ci sarà Franck Kessie, provato tutta la settimana, che ha accusato un leggero problema alla cavilgia nell'ultimo allenamento, riuscendo comunque a chiudere la sessione e dovrebbe quindi essere titolare. Sempre secondo le prove effettuate non dovrebbero giocare Piatek, Suso, Bonaventura e Paquetá di cui molti sono stati titolari nelle ultime settimane.