Di Stefano: "Obbligo di raccontarvi un'atmosfera strana intorno a Fonseca"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24 che si dedica del Milan, è intervenuto da San Siro nel pre gara di Milan-Roma parlando della situazione legata alla posizione di Paulo Fonseca: "Obbligo di raccontarvi di un’atmosfera strana in queste ultime ore intorno alla figura di Paulo Fonseca. Forse è sotto la lente di ingrandimento e lo dicono i risultati: c’è un‘atmosfera strana e iniziano a circolare tanti nomi di allenatori svincolati come Sarri, Allegri, Conceiçao. Come se fosse tutto nato all’improvviso: volendo c’erano nove giorni di tempo per cambiare".

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disp. De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Fabbri.

ASSISTENTI: Costanzo e Vecchi.

IV UFFICIALE: Marcenaro.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.